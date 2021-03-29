У Києві затримали підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста.
Читайте такожВ Одесі викрали хлопця й вимагали мільйон доларів за звільнення (фото, відео)Про це повідомляють у Київській міській прокуратурі.
Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи у квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.
Отримавши інформацію про його зникнення, правоохоронці почали його пошуки. Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами.
Ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати. У ході слідчих дій з’ясувалося, що вони вбили викраденого чоловіка та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.
В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, знайшли. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.
Трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця, повідомлено про підозру (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).
❗️Затримано підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста За процесуального керівництва Печерської...Опубликовано Київська міська прокуратура Воскресенье, 28 марта 2021 г.
Як повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук у Facebook, загиблого звали Олександр Мандич.
"Олександр був справжнім громадським активістом, пройшов палаючі барикади Майдану і війну на Сході, а згинув від ножа в спину від покидьків... Вбивць ніби затримали і вони ніби зізналися... хочу бачити цю мерзость в суді і тюрязі... Вічна пам’ять і Царство Небесне, Друже!" - написав Мосійчук.
Просто якийсь суцільний жах! Декілька днів тому невідомі викрали з дому Олександр Мандич «Ташкент», а вже сьогодні його...Опубликовано Ігором Мосійчуком Воскресенье, 28 марта 2021 г.
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