На її думку, геї та лесбійки – це хворі люди, яких "потрібно лікувати".

Викладачка Національного університету «Львівська політехніка», 39-річна кандидатка наук Ольга Мер'є роками транслює студентам, що гендер – це вигадка, а люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією – хворі, яких потрібно лікувати.

Читайте також"Порятунок білої раси": невідомий погрожував підірвати офіс ЛГБТ-спільноти в Миколаєві (фото)Цього разу студенти вирішили записати її заяви, пише РБК-Україна.

«Ось яку лекцію 29 березня проводила Мер'є Ольга Валеріївна... Розповідала про те, що гендер – це вигадка, харасмент – це тільки для геїв і лесбійок, і якщо ви себе такими вважаєте, то вас треба лікувати. І це вона транслює студентам вже роками», – розповіли студенти.

Почалося все з того, що одна зі студенток вирішила написати наукову роботу на тему сексуальних домагань, гендеру, і винести проблеми харасмента, в тому числі щодо представників ЛГБТ.

«Зґвалтування та сексуальне насильство – це одне, гендерна нерівність - це зовсім інше. І взагалі, людина, яка ввела поняття «гендер», пізніше написала, що це було зроблено за фінансову вигоду, і насправді, ніякого гендеру не існує. Нам це просто впарюють», - сказала Мер'є.

У підсумку вона заявила, що буде виступати проти теми, яку обрала студентка, І прямо запитала її про сексуальну орієнтацію.

«Люди, які сповідують християнські цінності, перш за все, розуміють, що це хворе суспільство. Тобто, якщо хтось позиціонує себе, як гей, або лесбійка, це людина, у якої нездорова психіка, і це людина, яку треба лікувати. Нам не потрібно впарювати, що ми повинні їх розуміти, ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати», - заявила Мер'є.

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Автор: Катерина Шварц