У Києво-Печерській лаврі 2 квітня проходить недільна служба. Її проводить предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський). Про це свідчать поширені в мережі відео.
Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на службі немає. Нагадаємо, суд відправив його під домашній арешт з правом проводити служби.
На опублікованому в мережі відео можна побачити, що на недільну службу прийшло трохи вірян Московського патріархату. Представники УПЦ МП повинні були покинути стіни Лаври ще кілька днів тому, 29 березня.
Ситуація навколо Києво-Печерської Лаври
Після рішення про виселення попів Московського патріархату з Лаври до 29 березня туди кілька днів поспіль приходять віряни УПЦ МП і виступають на підтримку московських священиків. А сам намісник Лаври Павло погрожував журналістам побити їх палицею.
Також представники Московського патріархату заблокували роботу Мінкульту з опису майна монастиря. Московські попи не поспішають залишати Лавру, попри законне рішення про такий крок.
1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.
Того ж дня, 1 квітня, Павлу обрали запобіжний захід - його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов'язанням носити електронний браслет.