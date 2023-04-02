Віряни УПЦ МП прийшли в Лавру, вони моляться і в храмі, й на вулиці.

У Києво-Печерській лаврі 2 квітня проходить недільна служба. Її проводить предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський). Про це свідчать поширені в мережі відео.

Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на службі немає. Нагадаємо, суд відправив його під домашній арешт з правом проводити служби.

На опублікованому в мережі відео можна побачити, що на недільну службу прийшло трохи вірян Московського патріархату. Представники УПЦ МП повинні були покинути стіни Лаври ще кілька днів тому, 29 березня.

Відео дня

Ситуація навколо Києво-Печерської Лаври

Після рішення про виселення попів Московського патріархату з Лаври до 29 березня туди кілька днів поспіль приходять віряни УПЦ МП і виступають на підтримку московських священиків. А сам намісник Лаври Павло погрожував журналістам побити їх палицею.

Також представники Московського патріархату заблокували роботу Мінкульту з опису майна монастиря. Московські попи не поспішають залишати Лавру, попри законне рішення про такий крок.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

Того ж дня, 1 квітня, Павлу обрали запобіжний захід - його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов'язанням носити електронний браслет.

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