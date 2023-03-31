Комісія з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська лавра" другий день поспіль не може розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання УПЦ МП.

Адміністрація національного заповідника "Києво-Печерська лавра" звернулась до суду через перешкоди, які чинить Українська православна церква Московського патріархату на шляху передачі державі майна.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Telegram. Він зазначив, що адміністрація заповідника звернулась до Господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику - державі.

"Відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб", - наголосив Ткаченко.

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Ситуація навколо Києво-Печерської лаври

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня Свято-Успенський монастир УПЦ МП попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року. Проте представники УПЦ МП не бажають залишати лавру і заявляють, що не бачать підстав для виселення.

Також вони оскаржили відповідне рішення у суді, але 30 березня Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра".

Комісія з приймання-передачі державного майна заповідника через супротив УПЦ МП не змогла розпочати роботу ані 30, ані 31 березня.

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