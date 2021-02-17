Попередньо, причиною смерті неповнолітньої є отруєння великою кількістю медпрепарату, що призвело до зупинки серця.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння двох учениць ліцею в Боярці Київської області, в результаті якого одна дівчинка померла, за статтею доведення до самогубства.

Читайте такожОтруєння школярок у Боярці: стало відомо про стан врятованої дівчинки (відео)Як повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури, ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури розпочали процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства неповнолітніх осіб (ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, дві учениці сьомого класу однієї з гімназій Боярки побачили в одній з соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати. На перерві дівчатка придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Семикласниць у несвідомому стані знайшли учні старших класів. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчинки, стан її 12-річної подруги, за словами медиків, середньої тяжкості.

"Попередньо, причиною смерті неповнолітньої є отруєння великою кількістю препарату "Дротаверин", що призвело до зупинки серця, внаслідок різкого падіння артеріального тиску", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані "на повне і об'єктивне дослідження всіх обставин трагічної події". Як зазначається, вказане провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури.

Отруєння дівчаток в Боярці

Напередодні в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла.

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Автор: УНІАН