В аварії загинули чотири пілоти та два бортових техніка. Двоє з них були 2000 року народження.

Сьогодні у Полтавській області попрощалися із екіпажами двох гелікоптерів Мі-8, які розбилися 29 серпня у Донецькій області.

Як повідомляє Суспільне, панахида за полеглими пройшла у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ, що в селі Горбанівка Щербанівської громади.

Попрощатися із чотирма пілотами та двома бортовими техніками із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського прийшли рідні, знайомі та побратими.

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Речник бригади Євген Ракіта озвучив імена загиблих.

Це 37-річний житель Полтавщини Юрій Анісімов. Він був старшим бортовим техніком, мав звання капітан.

Також загинув льотчик-штурман вертольота Валентин Воробець, 2000 року народження, був старшим лейтенантом. Таке ж звання мав Іван Яровий, він теж народився у 2000-му. Був штурманом ланки.

Ще двоє загиблих були капітанами ― це бортовий технік Євген Кисіль, який народився у 1988 році, та командир ланки Владислав Римар, 1995-го року народження.

Найстарший загиблий – Віктор Опанасюк, 1967-го року народження. Він був полковником та командиром вертольота.

Авіакатастрофа двох Мі-8 на Донбасі: що відомо

29 серпня у Краматорському районі на Донеччині під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Внаслідок цього загинули шестеро членів екіпажів.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом авіакатастрофи. Особливу увагу слідчі приділять вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом.

Крім того, спеціалісти проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

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