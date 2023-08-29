Окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти.

У Скадовському районі Херсонської області російські окупанти через відмову оформити ворожий паспорт проводять рейди по будинках. Росіяни погрожують людям ув’язненням та депортацією.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

У Генштабі поінформували, що в населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти.

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"Через відмову оформити ворожий паспорт окупанти проводять рейди по помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією", – йдеться у повідомленні.

Паспортизація на окупованих територіях: до яких методів вдається ворог

У Лазурному на Херсонщині окупанти цинічно погрожують людям, які відмовилися отримувати паспорти агресорки. Загарбники заявили, що не видаватимуть українцям, які там проживають, ліки та гуманітарну допомогу.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що на окупованих територіях росіяни масово виселяють зі своїх домівок українців без паспортів РФ та забороняють повертатися після евакуації через підрив Каховської ГЕС.

Вона зазначила, що таким чином російські окупанти на тимчасово окупованій території України намагаються штучно збільшити кількість населення з російськими паспортами для участі у так званих виборах у вересні цього року.

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