З початком нового року в Україні зросла мінімальна пенсія за віком.

У грудні 2020 року Верховна Рада попередньо схвалила підвищення пенсій військовим, завдяки чому виплати військовослужбовцям повинні перерахувати.

Пенсії військовим: як можуть зрости у 2021 році

3 грудня минулого року проект закону № 2141, який передбачає підвищення пенсій військовим, пройшов перше читання у парламенті.

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Згідно із документом, максимальна пенсія військовослужбовців у відставці має бути підвищена з 70 до 90% від грошового забезпечення на відповідних посадах.

У разі ухвалення законопроекту в другому читанні раніше визначені військові пенсії мають бути перераховані. За оцінкою авторів проекту закону, на це потрібно додатково 14,8 мільярда гривень. Згідно з розрахунками Міністерства соціальної політики, додаткові витрати складуть близько 2 мільярдів гривень на місяць.

Види пенсійного забезпечення військовослужбовців

На сьогодні передбачені такі види пенсійного забезпечення військовослужбовців:

за вислугу років (призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, за наявності вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України);

пенсія за інвалідністю (призначається військовослужбовцям у разі встановлення інвалідності в період проходження військової служби або в інших, встановлених законодавством, випадках);

пенсія у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сімей військовослужбовців у разі смерті особи, що мала право на пенсію).

Мінімальна пенсія в Україні 2021

У зв’язку з підвищенням в Україні мінімальної зарплати з нового року зросла й пенсія за віком.

Йдеться про найменшу пенсійну виплату для людей, яким виповнилося 65 років та котрі мають повний стаж (для чоловіків це 35 років страхового стажу, а для жінок – 30 років). З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія цієї категорії громадян зросла до 2400 гривень, що становить 40% від мінімальної заробітної плати.

Мінімальна пенсія, яка прив’язана до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, нині становить 1769 гривень.

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Автор: УНІАН