Сьогодні відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які заявляла російська сторона, зокрема про перестрілку на ділянці кордону в районі Бєлгородської та Воронезької областей.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що підрозділи ДПСУ не фіксували жодних пострілів поряд кордону з Росією, проте додатково перевіряють ділянку місцевості, де за твердженням російської сторони сталася стрілянина.

Про це він повідомив УНІАН, коментуючи заяву ФСБ РФ про нібито перестрілку на кордоні з Україною в районі Бєлгородської та Воронезької областей, яка сталася 4 грудня.

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«З появою у ЗМІ повідомлень з посиланням на прикордонну службу ФСБ РФ про подію, яка начебто мала місце на кордоні з Україною, ми негайно почали перевірку. Водночас близько 11:00 надійшло офіційне повідомлення від суміжної сторони про те, що начебто подія мала місце на кордоні з Україною, і вони зазначають, що це відбулось близько опівночі за московським часом», - сказав речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що прикордонні наряди Держприкордонслужби не фіксували жодних пострілів біля кордону з Росією.

Крім того, за його словами, російська сторона до цього не інформувала українську сторону про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону.

«На даний час додатково перевіряється всі ділянки місцевості, в тому числі той напрямок, про який говорить російська сторона», - наголосив Демченко.

Також, додав він, щодо цього співробітники ДПСУ поінформували взаємодіючі органи.

«Скоріше за все, сьогодні відбудеться прикордонно-представницька зустріч для того, щоб росіяни могли повідомити всі обставини, про які вони зазначали у листі», - підсумував речник ДПСУ.

Що сталося

4 грудня Федеральна служба безпеки РФ заявила про перестрілку на ділянці кордону з Україною в районі Бєлгородської та Воронезької областей.

Згідно з повідомленням, на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими.

Зазначається, що нібито при спробі затримання порушники вчинили збройний опір, в результаті один із них дістав поранення, не сумісні з життям, а двоє зникли на території України.

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Автор: Костянтин Гончаров