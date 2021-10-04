Автор петиції вимагає запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за примус робити щеплення.

Петиція на сайті президента про запровадження кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію набрала понад 25 тис. підписів, необхідних для розгляду документа президентом.

Як вказано в оприлюдненій на сайті президента петиції, її автор вимагає запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за примус робити щеплення.

Він також просить прирівняти примусову вакцинацію у вигляді погроз звільнення або недопуску до роботи до поняття "примусова вакцинація".

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Автор вимагає забезпечити громадянам право вирішувати на власний розсуд, чи потрібно їм вакцинуватись.

Наразі петицію підписали 25 тис. 185 українців.

Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд підтримав рішення про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Відповідний проект наказу Міністерства охорони здоров'я перебуває на погодженні з іншими органами державної влади.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи