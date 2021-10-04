Петиція на сайті президента про запровадження кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію набрала понад 25 тис. підписів, необхідних для розгляду документа президентом.
Як вказано в оприлюдненій на сайті президента петиції, її автор вимагає запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за примус робити щеплення.
Він також просить прирівняти примусову вакцинацію у вигляді погроз звільнення або недопуску до роботи до поняття "примусова вакцинація".
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Автор вимагає забезпечити громадянам право вирішувати на власний розсуд, чи потрібно їм вакцинуватись.
Наразі петицію підписали 25 тис. 185 українців.
Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд підтримав рішення про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
Відповідний проект наказу Міністерства охорони здоров'я перебуває на погодженні з іншими органами державної влади.