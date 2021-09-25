У медичному університеті назвали таку інформацію неправдивою, і роз'яснили деталі.

У Національному медичному університеті ім. Богомольця відреагували на скандал з нібито наказом про обов'язкову COVID-вакцинацію для студентів, щоб ті, хто навчається, мали можливість відвідувати практичні заняття, а в іншому випадку тим загрожує відрахування. У медичному університеті назвали таку інформацію неправдивою, і роз'яснили деталі.

Розставив крапки над "і" у питанні процесу навчання в університеті під час пандемії коронавірусу ректор, доктор медичних наук, професор Юрій Кучин на своїй сторінці у Facebook.

Кучин зазначив, що МОЗ України встановило ковідні обмеження щодо навчання і Національний медичний університет імені О.О. Богомольця "має виконувати наказ".

"Мова про виключення студентів без вакцинації з НМУ не йде і не йтиме. Для студентів, які не пройшли вакцинацію, буде доступно онлайн навчання, як і минулого року", - наголосив ректор.

Кучин звернув увагу, що студенти, які дійсно хочуть вчитися, працюють разом з "ковідними" бригадами і в стаціонарах у пацієнтів з коронавірусною хворобою. Відповідно такі майбутні медики "не мають ні себе, ні інших наражати на небезпеку".

Ректор пояснив також ситуацію з проживанням не вакцинованих учнів у гуртожитках, і заявив, що подібні правила приймають самі студради.

"Щодо обов'язковості вакцинації або ПЦР-тесту при проживанні в гуртожитках - це рішення студентської ради, яка самостійно вирішує чи готові вони ризикувати своїм здоров'ям, проживаючи разом з не вакцинованими студентами.", - розповів Кучин.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна перейшла в "жовту" зону карантину, і навчальні заклади, де менше ніж 80% вакцинованих, переходять на дистанційне навчання. При цьому відвідування дитсадків, початкових шкіл та спеціальних закладів середньої освіти не залежатиме від рівня епідемічної небезпеки в тому чи іншому регіоні - там навчання вирішили продовжувати у звичайному форматі.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в НМУ ім. Богомольця змусили студентів вакцинуватися, щоб бути допущеними до практичних занять. А пропуск таких занять загрожує відрахуванням. Адміністрація університету нібито дала їм час до понеділка, 27 вересня.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Вікторія Гордієнко