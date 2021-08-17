Позачергова сесія скликається на 19 серпня для розв'язання цього питання.

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого підозрюють в корупції, написав заяву про складення повноважень.

Про це він повідомив у Facebook.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради", - написав Товмасян.

Також він зазначив, що видав розпорядження про скликання позачергової сесії облради 19 серпня. В порядку денному - питання про звільнення Товмасяна з посади та призначення нового голови облради.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Товмасяну повідомили про підозру в одержанні хабаря. За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства.

Упродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката.

5 серпня суд обрав Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 996 тис. 400 грн. На нього були покладені процесуальні обов'язки. Термін дії обов'язків - 2 місяці, тобто, до 5 жовтня.

4 серпня Товмасяна виключили з фракції "Слуга народу".

Автор: Надя Пришляк