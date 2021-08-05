Фігуранту справи призначили тримільйонну заставу.

Вищий антикорупційний суд у Києві визначив запобіжний захід для голови Харківської облради Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабара. Йому призначено заставу в 2 996 400 гривень.

Судове засідання транслювалося онлайн. Сторона обвинувачення просила призначити підозрюваному заставу в розмірі 3 999 099 гривень, але суд задовольнив вимогу лише частково.

Сам Артур Товмасян своєї провини не визнає.

Напередодні Товмасяну (обраний від "Слуги народу") повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в 1,05 млн грн.

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За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав і отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на обійманій посаді керівника обласного комунального підприємства.

Протягом першого півріччя 2021 року чиновники отримали зазначену суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

На засіданні облфракції "Слуги народу" Товмасян був одноголосно виключений з фракції. Обиратиметься новий кандидат на посаду голови облради.

Автор: Дмитро Захаров