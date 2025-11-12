Після двох років служби - рік відпочинку: Веніславський розповів про нові контракти в армії

Зазначає, що питання їх запровадження може бути вирішено дуже швидко.

Нові контракти до Збройних сил України можуть бути запроваджені досить швидко, бо вони не потребують ніяких законодавчих змін.

Про це під час на брифінгу в Media Center Ukraine сказав народний депутат України від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що Міністерство оборони України розробило певну модель довгострокових контрактів, які можуть укладати як ті, хто раніше не служив у Збройних силах України, так і ті військовослужбовці, які тривалий час перебувають у складі ЗСУ чи інших складових сектору безпеки і оборони.

Відео дня

"Мова йде про те, що це контракти від одного до 5 років", - сказав Веніславський.

За його словами, в Міноборони зазначають, що це буде окремий вид контрактів, які зможуть переукласти і ті, хто раніше уклав контракт.

"Ключове, що після двох років проходження служби за цим контрактом, громадяни України, військовослужбовці матимуть можливість протягом одного року бути звільненими від призову на військову службу під час мобілізації", - наголосив Веніславський.

За його словами, контракти передбачають певні мотиваційні соціальні пакети, в тому числі вони матимуть більш високий рівень грошового забезпечення.

"І тут важливо уникнути якогось питання нерівності в правовому статусі військовослужбовця, які мають зараз контракти і матимуть контракти потім. Думаю, що це питання потребуватиме ще глибокого вивчення і аналізу. Треба розглядати питання, щоб всі військовослужбовці при виконанні схожих функціональних обов’язків мали однаковий рівень грошового забезпечення, щоб не було питання про соціальну несправедливість", - наголосив нардеп.

Він підкреслив, що для запровадження контрактів зараз не потрібні законодавчі зміни, тут все можна врегулювати на рівні підзаконних нормативних актів.

Веніславський зазначив, що не може сьогодні відповісти коли може бути укладання таких контрактів.

"Але з врахуванням того, що якихось глобальних законодавчих змін це не потребує, точніше не потребує взагалі ніяких змін, то на рівні підзаконних правових актів це питання може бути врегульоване дуже швидко, Але головне розуміти фінансово-економічну складову цього процесу, тому, що, пообіцявши чи уклавши контракти з військовослужбовцями, ми маємо мати чітке розуміння джерел походження тих коштів, які будуть забезпечувати фінансування виплат", - наголосив він.

Служба в ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Андрій Ткачук - майор ЗСУ, політолог зазначив, що напрацьовуються реальні контракти для чинних військовослужбовців. За його словами, ці контракти мали б відновити певну справедливість, чітко зафіксувавши термін служби.

Він припустив, що ці контракти мають дозволити підписати контракт для діючих військовослужбовців, аби розуміти, скільки часу їм ще доведеться служити.

За його словами, для цивільного населення важливо розуміти, що ти підписуєш контракт не на вічність, не на весь час, а на якісь чіткі конкретні терміни, щоб розуміти, для чого мобілізуються і коли повернуться. Він додав, що це дійсно має налагодити процес мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: