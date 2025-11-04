Йдеться про військовозобов’язаних і резервістів до 25 років, які під час дії військового стану підписували контракт з ЗСУ.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо річної відстрочки від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за урядовий проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян" ( реєстраційний номер 13574) проголосувало 283 народних депутати України.

Йдеться про військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби.

Відео дня

В законопроєкті передбачено надати таким молодим людям відстрочку від мобілізації строком на 12 місяців після звільнення.

Зміна правил відстрочки від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Україні змінилися правила надання тимчасового звільнення від служби. Тепер відтермінування від мобілізації можна оформити без особистої присутності в ТЦК. При цьому подати документи можна онлайн або у найближчому центрі адміністративних послуг, після чого можна відстежувати процес у застосунку "Резерв+". Також відстрочки будуть продовжуватися автоматично, без необхідності відвідувати установу.

Вас також можуть зацікавити новини: