За підробленими документами працівники управління поліції відкрили зарплатні картки на 24 підставних людей, а головна бухгалтер погоджувала виплати.

В одному з управлінь Головного управління Національної поліції в Київській області шість років нараховували заробітну плату підставним особам, внаслідок чого державі було завдано понад 4,6 млн грн збитків.

Про це розповіли у прес-службі Офісу генерального прокурора України.

"До Шевченківського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера – начальника одного з управлінь ГУ Нацполіції в Київській області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, працівники управління, використовуючи підроблені документи, відкрили зарплатні карткові рахунки в одному з банків на 24 підставні особи, які не перебували у трудових відносинах з управлінням. Упродовж 6 років вони здійснювали нарахування і виплату зарплати, перераховуючи кошти на відкриті та власні рахунки.

Читайте такожПриставив пістолет до живота: на Тернопільщині псевдополіцейський на вулиці чіплявся до дівчат"Через службову недбалість головна бухгалтер упродовж тривалого часу не контролювала діяльність підлеглих працівників з питань нарахування та виплати заробітної плати, приймала до виконання підроблені платіжні відомості, безконтрольно погоджувала і підписувала їх, завіряючи печаткою установи, а також організовувала їх надходження для виконання в банк", - додали у прес-службі.

Унаслідок безпідставної виплати зарплати державі завдано понад 4,6 млн грн збитків.

У разі доведення вини, головному бухгалтеру загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Автор: Наталя Нічишина