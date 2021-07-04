Народний депутат Євген Брагар («Слуга народу») втрапив у конфлікт з патрульними поліцейськими, що зупинили його авто через проблеми з підсвіткою номера. Патрульні запідозрили, що народний обранець перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Сам Брагар стверджує, що патрульні з вимкненими боді-камерами вимагали в нього хабар.
Про інцидент сам Брагар розповів у Facebook. За його словами, інцидент стався вчора, 3 липня.
«Мене зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номера. Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар.
Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння (яке на відміну від алкогольного сп’яніння перевіряється досить довго). Після чого мене привезли до лікаря-нарколога, який побачивши мене одразу сказав, що я тверезий, але у зв’язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів», - написав він.
За словами Брагара, поліцейські лише у клініці дізнались, що мають справу з народним депутатом. Він також показав тест на наркотики, що зробив в іншій клініці з власної ініціативи.
«У подібних ситуаціях я раджу всім робити паралельний незалежний тест, що власне зробив і я. Тест, звісно ж, негативний (фото внизу)», - підсумував Брагар.
Водночас, як стверджується на сайті «Новини. LIVE», поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах. Суперечку правоохоронців з депутатом зняли на відео.
Також Брагар вирішив написати заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.
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Нагадаємо, у 2020 році Євген Брагар втрапив у скандал, бо в ефірі одного з телеканалів порадив пенсіонерці продати собаку "елітної породи", щоб отримати можливість заплатити за комуналку. Заява нардепа стала мемом.
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