За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 70 тис. 469 осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
За словами міністра, найбільше щеплень зафіксовано у Києві (7 тис. 736), Харківській (6 тис. 234) та Дніпропетровській областях (5 тис. 791), найменше - у Луганській області (539).
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Щеплення проводилося 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 тис. 693 пунктами щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 629 тис. 184 особи
До листа очікування вакцинації від COVID-19 уже записалися 501 тис. 690 осіб.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі
- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
- Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
- За добу 27 квітня в Україні вакцинували від коронавірусу менше 20 тисяч осіб.
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