Понад 70 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу минулої доби

За словами міністра охорони здоров'я, найбільше щеплень зроблено у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях, найменше - у Луганській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter