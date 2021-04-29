70 тисяч українців вакцинували за добу / фото ua.depositphotos.com

За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 70 тис. 469 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За словами міністра, найбільше щеплень зафіксовано у Києві (7 тис. 736), Харківській (6 тис. 234) та Дніпропетровській областях (5 тис. 791), найменше - у Луганській області (539).

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Щеплення проводилося 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 тис. 693 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 629 тис. 184 особи

До листа очікування вакцинації від COVID-19 уже записалися 501 тис. 690 осіб.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

  • 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
  • Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
  • За добу 27 квітня в Україні вакцинували від коронавірусу менше 20 тисяч осіб.

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Автор: Наталя Нічишина