Військовий експерт підкреслив, що ЗСУ відійшли від Попасної завчасно.

Українські війська відійшли від Попасної, однак це жодним чином не говорить про успіхи ворожих військ.

Про це в інтерв'ю НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Попасна має значення, тому що це просування російських військ у напрямку Сєвєродонецька і виконання ними тих бойових завдань, які були поставлені. Ми відійшли з міркувань того, що там вже нічого захищати, позиції розбиті артилерією, авіацією противника. Тому ми відійшли на новий, облаштований рубіж, більш вигідний для нас", - заявив експерт.

Жданов підкреслив, що ЗСУ відійшли від Попасної завчасно.

"Ми завчасно самостійно відійшли - не під вогневим впливом, не залишаючи наспіх позиції в Попасній", - зазначив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Українські війська станом на неділю, 8 травня, ліквідували вже близько 25,5 тисячі російських окупантів.

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