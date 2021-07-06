В пунктах постійної дислокації контрактників годують один раз на день, а офіцери навіть платять за це єдиноразове харчування з зарплати.

Офіцер резерву ЗСУ та волонтер Мирослав Гай оприлюднив у Facebook фото харчування військових 95-ї окремої ДШБ на зборах резервістів. Думки коментаторів в мережі з приводу світлин розділилися – харчування явно покращилось, однак до стандартів НАТО йому ще далеко.

«Хочу подякувати усім тим кухарям, які готували нам в різних, часто не дуже зручних, м'яко кажучи, умовах. Десь були стаціонарні кухні, а десь готували на дровах. Але всі бійці, і я зокрема, відмічають належну якість харчування та його високу різноманітність. Це, звичайно, не стандарти НАТО, але з урахуванням того, які невеликі кошти виділяються на одного солдата, то кухарям можна поставити пам'ятник», - зазначив Гай у своїй публікації.

За словами офіцера, триразове харчування в ЗСУ буває або на зборах, або під час виходу підрозділу в зону ООС. Ще тричі на день годують строковиків та наряди. В пунктах постійної дислокації контрактників годують один раз на день, а офіцери і потому платять за це єдиноразове харчування з зарплати.

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«Тому судити по моїм фотографіям про харчування в ЗСУ у цілому не варто. Багато що залежить і від командира частини, а іноді навіть і комбата», - наголосив він.

На думку Гая, якщо людей почнуть годувати тричі на день на робочому місті, а з офіцерів знімуть оплату, то це трохи поліпшить умови несення служби. Крім того, він звернув увагу на те, що з раціону українських військових зникли мультивітаміни для підтримки балансу мікроелементів.

Фото харчування резервістів на зборах 95-ї бригади зібрали змішані коментарі. З одного боку, вони виглядають непогано на фоні «радянських стандартів». Однак користувачі звертають увагу на невеликі порції та сумніваються в якості приготовленої їжі.

Крім того, військовослужбовці розповідають про негідну систему харчування у ППД. Подекуди контрактники залишаються взагалі без харчування, навіть на полігонах.

Раніше військові поскаржились, що на Гончарівському полігоні в Чернігівській області бійців годують неякісною їжею. Фото з раціоном бійців оприлюднив у Facebook військовослужбовець Роман Глех.

Реформа харчування в армії

В 2019 році міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що з 2020 року усі частини Збройних сил України з початку 2020 року перейдуть на нову систему харчування.

В березні минулого року в Міноборони відзвітували про те, що в бойових частинах ЗСУ завершився перехід на нову систему харчування.

Зазначалось, що наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти як у віртуальному супермаркеті.

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Автор: Дмитро Захаров