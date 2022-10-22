Нині вони проходять обстеження та радіють подарункам.

Українських прикордонниць, які вийшли на свободу після боїв за Маріуполь та російського полону, "завалили" квітами, подарунками та увагою. Нині вони проходять обстеження та зізнаються, що ще не встигли наобійматися із рідними і зателефонувати усім друзям.

Про самопочуття та перебування у полоні прикордонниці розповіли у новому сюжеті ТСН.

Лікарняна палата жінок схожа на квітник. Серед перших подарунків були вухаті зайці. Прикордонниці поступово повертаються до життя на волі та не хочуть пригадувати те, що пережили.

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Вони потрапили до полону у Маріуполі. Людмила була фельдшером, а Еліна, Олександра та Аліна відчули на собі бої за "Азовсталь". Коли жінок зустрічали з полону, вони дуже раділи квітам, проте найбільше вони чекали на телефони, аби швидше поговорити з рідними.

Людмила розповідає, що бути вільною - найбільше щастя. У полоні прикордонницям не вистачало українського прапора та мови. Там вони пошепки співали українські пісні та гімн, коли їх не чули росіяни.

Обмін полоненими: що відомо

21 вересня 215 захисників України повернулися з російського полону. Серед полонених, які повернулися додому, також є офіцери, Герої України, захисники "Азовсталі".

У жовтні в Україну повернулися 108 жінок, серед яких були і ті, хто потрапив у полон ще до 24 лютого. Як розповів Єрмак, звільнити вдалося 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 - рядових та сержантів, з них - 35 захисниць із Збройних сил України, 32 - військово-морських сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардії, включно з 2 із "Азову", 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби та 12 цивільних.

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