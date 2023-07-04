У ТЦК заявили, щоповістки вручили в межах мобілізаційних заходів, які тривають в Україні.

У вівторок, 4 липня, депутатам Львівської облади роздавали повістки. Про це повідомив у своєму Facebook депутат цієї обласної ради від ВО "Свобода" Йосиф Ситник.

"Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!" — написав він й опублікував фото врученого йому документа.

Зазначимо, що депутат не вказав кількість депутатів Львівської обласної ради, яким представники військкомату вручили повістки.

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Інформацію про вручення повісток депутатам Львівської облради 4 липня вручили підтвердила начальниця прес-служби Львівського ТЦК, капітан Марія Левко, повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, в Україні ще на три місяці подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року продовжено строком на 90 діб. Тобто до 18 серпня 2023 року.

У Броварах вручили повістки всій міськраді

Раніше всім чоловікам, присутнім 31 січня 2023 року на виконкомі міської ради Броварів Київської області, вручили повістки. Першим її отримав мер Ігор Сапожко.

Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім.

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