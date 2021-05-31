У процесуальному керівництві прокуратури АРК перебуває 22 кримінальних провадження за 42 фактами порушення прав журналістів.

Правоохоронці Криму розслідують 22 кримінальні справи за фактами переслідування журналістів окупаційною владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі зі ЗМІ розповів очільник прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

“Наразі у процесуальному керівництві прокуратури АРК перебуває 22 кримінальних провадження за 42 фактами порушення прав журналістів та інших представників ЗМІ на території тимчасово окупованого півострова”, - зазначив він.

Прокурор уточнив, що у цих провадженнях 13 особам вже повідомлено про підозри.

Читайте такожУкраїна тимчасово закриє один із КПВВ на адмінмежі з окупованим КримомЗокрема, це один “суддя” окупаційного “суду”, десять екс-працівників Служби безпеки України, які перейшли на службу до окупантів - у російську ФСБ, та двоє “самооборонівців”.

Очільник прокуратури Криму наголосив, що протидія злочинам, які вчиняються проти представників ЗМІ на окупованому півострові, є одним із пріоритетних напрямків відомства, адже “журналістська спільнота в криму - це ті “оперативні” підрозділи, які доносять реальний стан речей у Криму до України та світу”.

Як підкреслив Поночовний, завдяки ухваленому парламентом закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо спеціального досудового розслідування буде розблокована велика кількість справ, які тепер можна буде скерувати до судів.

Однак, за словами першого заступника керівника прокуратури Криму Віталія Секретаря, законодавець у змінах до КПК не передбачив статтю 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

"Але є стаття 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини - УНІАН), яка підпадає під спеціальне досудове розслідування. У нас є певна кількість кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру. Найближчим часом ми безумно будемо формувати матеріали, щоб за новелами процесуального законодавства скерувати клопотання до суду...”, - додав він.

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Автор: Антоніна Доломанжи