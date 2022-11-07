Університет має сплатити студентці судові витрати по справі в сумі 992,4 грн.

Блогерка-таролог з Білої Церкви поновилась у виші через суд після відрахування за публічну підтримку дій російських сил.

Як йдеться у рішенні суду, у вересні адвокат дівчини подав позов, у якому просив суд визнати протиправним та скасувати наказ ректора Білоцерківського національного аграрного університету (БДАУ) про відрахування студентки 4-го курсу факультету ветмедицини та зобов`язати БНАУ поновити дівчину на навчанні.

У ректораті повідомили, що дівчину відрахували за "публічні заклики в Instagram щодо порушення територіальної цілісності та незалежності України, необхідність капітуляції та складання зброї перед країною агресором".

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Позивачка у відповідь звинуватила керівництво вишу у "дискримінації з політичних і релігійних мотивів, що порушує конституційні права".

У суді відповідач зауважив, що студентка зловживала свободою слова, закликаючи Україну до капітуляції перед ворогом.

Суд визнав протиправним та постановив скасувати наказ ректора БНАУ, зобов`язавши університет поновити дівчину на навчанні. Також БНАУ має сплатити студентці судові витрати по справі в сумі 992,4 грн.

Закликала до капітуляції

У липні 2022 року студентка білоцерківського вишу Ельвіра, яка підробляє у мережі "тарологом", закликала у своєму блогу до капітуляції України.

Дівчина пояснила, що не підтримує війну, а ЗСУ, на її думку, нібито теж беруть участь у вбивстві цивільних, зрівнявши таким чином агресора і того, хто захищається.

"Я не доначу ЗСУ спеціально. І не їм м'ясо. Тому що я не підтримую вбивства і не підтримую війну. Я бачу найрозумнішим рішенням у цій війні - скласти зброю і прийняти ворога добром. Це звучить дивно, але це найрозумніше, що може зробити освічена людина", - написала вона.

Заява блогерки викликала неабиякий скандал, який вийшов далеко за межі Instagram. Врешті виш погодився відрахувати заступницю російської агресії зі списку студентів.

Своєю чергою, українська ведуча Катерина Осадча, яка допомогла поширити скандальну історію, прокоментувала це коротко: "Разум втратила? У принципі, можна видалитися і з життя".

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