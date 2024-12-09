Щодо цього питання він перебуває у взаємодії з усіма компетентними службами.

В Росії заявили, що передали Україні тіла полонених, які загинули у російському Іл-76, збитому над Бєлгородом у січні цього року. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прямо не підтвердив цю інформацію, але й не спростував.

"Російська сторона заявляє, що передала тіла ймовірно загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту літака ІЛ-76, який зазнав падіння. Останнім часом була низка репатріаційних заходів, під час яких Україні передали останки загиблих. Нині проходить ідентифікація", - зазначив він.

За словами Лубінця, щодо цього питання він "перебуває у взаємодії з усіма компетентними службами".

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Збиття Іл-76 над Бєлгородом

Раніше російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області Росії у січні.

Як повідомляв УНІАН, у січні у Бєлгородській області Росії впав військовий літак Іл-76. Тоді Міністерство оборони Росії заявило, що на борту літака нібито перебували 65 полонених військовослужбовців Збройних сил України.

27 січня очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував заяви Росії про те, що в літаку, могли перебувати 65 українських полонених. За його словами, ця версія викликає багато запитань.

Буданов наголосив на відсутності достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто дійсно міг перебувати на борту літака.

Перший заступник голови Служби безпеки України Сергій Андрущенко додав, що росіяни намагаються приховати справжні причини аварії від світової громадськості. Зокрема, окупанти відмовляються допускати міжнародних експертів до розслідування катастрофи.

У травні представник ГУР МОУ Андрій Юсов зазначив, що Росія дала вказівку шукати уламки ракет для систем "Patriot" на окупованих територіях України для підготовки операції проти Києва зі звинувачення у збитті літака.

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