Ворог готує на липень ІПСО для дискредитації України.

Росія дала вказівку шукати уламки ракет для систем "Patriot" на окупованих територіях України для підготовки операції проти Києва по звинуваченню у збитті літака нібито з українськими полоненими.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу розслідування щодо падіння поблизу Бєлгорода військового літака РФ Іл-76, в якому нібито, за твердження ворожої сторони, були українські полонені.

"На жаль, про зрушення ми зараз не можемо говорити, бо держава – агресор не відгукнулася на заклик України стосовно створення міжнародної комісії, проведення міжнародного розслідування за участю представників ООН і Червоного хреста. Тобто фактично заблокувала цю ініціативу, що багато про що говорить", - зазначив він.

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Юсов додав, що є інформація, що ворог буде пробувати і далі використовувати тему збиття літака Іл-76 під Бєлгородом для проведення ІПСО і для тиску всередині країни та дискредитації нашої держави за кордоном.

"Орієнтовно на липень певні дії з боку так званого Слідчого комітету держави агресора заплановані, де фальсифікуються "докази". Одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях з тим, щоб пробувати "ліпити" якусь "доказову" базу. Тим не менше, поки що ліпиться погано, інакше вже була б активність з їхнього боку", - сказав Юсов.

Падіння Іл-76 - основні деталі

Як повідомляв УНІАН, у січні 2024 року у в Бєлгородській області (Росія), впав військовий літак важковаговик Іл-76. Літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого.

Міністерство оборони України тоді не підтверджувало, що причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

Тоді Міноборони РФ заявило про те, що на борту літака нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ.

27 січня очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував заяви РФ про те, що в літаку Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли перебувати 65 українських полонених. За його словами, ця версія викликає багато запитань.

Буданов наголосив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг дійсно перебувати на борту згаданого літака.

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що росіяни намагаються приховати справжні причини аварії від світової громадськості. Зокрема, окупанти відмовляються допускати міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Для збору всієї інформації потрібно більше часу.

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