В Маріуполі він жив до середини березня.

Студент Єгор Кузьмін врятувався з Маріуполя та подолав чотири країни, аби знову опинитися в Україні. Перипетій у житті хлопця вистачило б на цілком зріле життя.

Про історію студента, який жив під бомбами у гуртожитку, йдеться у новому сюжеті ТСН.

Єгор - студент 2 курсу Маріупольського університету. В Маріуполі він жив до середини березня, у гуртожитку він жив під бомбами. Потім хлопець вирішив вибиратися, але зміг евакуюватися лише коридором через так звану "ДНР". Потім йому довелося їхати через Росію, Латвію, Литви та Польщу. Нині він у Вінниці, живе в безпеці, вчиться та працює.

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Хлопець зазначив, що йому пощастило знайти вакансію та знову почати працювати з волонтерами. Він займався допомогою людям і до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нині він продовжує роботу та допомагає розвивати нові волонтерські проекти.

Хлопець вирішив їхати до Вінниці, бо у цьому місті мешкають його знайомі. Вони запросили студента до себе, коли той ще тільки думав про евакуацію з Маріуполя. Батьки Єгора у невеликому місті на Донеччині, на щастя, цей населений пункт під контролем ЗСУ. Проте вони не поспішають евакуюватися, що турбує хлопця. Нині він мріє повернутися до Маріуполя та навчатися там, у вільному та українському місті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині люди вбрід перейшли річку, щоб втекти з окупації.

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