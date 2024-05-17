Розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів у Києві.

Столична прокуратура розпочала досудове розслідування у зв'язку з неодноразовими проривами магістрального трубопроводу біля ТРЦ "Оушен Плаза". Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Зокрема, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів у м. Києві (ч. 4 ст. 191 Кримінального Кодексу України).

У зв'язку з цим, слідством встановлено, що починаючи з 2019 року по теперішній час службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово здійснювали капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та проводили гідравлічні випробування по вулиці Антоновича у м. Києві, що в подальшому призводило до регулярних проривів та аварій (у 2019, 2020, 2021, 2024 роках).

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Також, згідно з матеріалами слідства, КП "Київтеплоенерго" з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку, і за час реалізації цієї програми було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві.

"Водночас 14 та 15 травня 2024 року двічі відбувався прорив вищевказаного магістрального трубопроводу. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Прориви трубопроводу у Києві

Як повідомляв УНІАН, на днях у Києві прорвало трубопровід біля станції метро "Либідська". Жителі столиці повідомляли про проблеми у роботі метрополітену через цю аварію. Прорив трубопроводу стався на вулиці поблизу торговельного центру Ocean Plaza. Внаслідок аварії вся вулиця Антоновича стоїть у воді. За словами очевидців, ймовірно стався прорив труби з нечистотами.

Пізніше стало відомо, що "Київтеплоенерго" локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича. Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку.

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