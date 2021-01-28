Дорогою до суду учасники акції збираються пройтися до представництва Європейського Союзу.

У Києві підприємці, учасники руху SaveФОП колоною попрямували до Конституційного суду України (КСУ), перекривши рух на Хрещатику.

Читайте такожНа Майдані Незалежності у Києві відбуватиметься акція протесту ФОПів (відео, фоторепортаж)Відео з місця подій опублікував Telegram- канал "Киев сейчас".

Дорогою до суду протестувальники збираються пройтися до представництва Європейського Союзу, а після протесту біля КСУ – попрямувати до посольства США.

Вимоги підприємців-протестувальників

Підприємці не задоволені введенням в Україні карантинних обмежень, які заважають їм розвивати бізнес.

Крім того, ФОП виступають проти наміру посилити податкову політику та ввести касові апарати для більшості категорій підприємців.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц