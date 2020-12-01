Голова фракції "Слуга народу" розповів, що спілкувався сьогодні з учасниками мітингу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що серед учасників мітингу підприємців біля парламенту є і ті, хто там стоїть "для масовки".

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у коментарі журналістам.

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Відповідаючи на запитання щодо того, що після завершення сьогоднішнього засідання парламенту на мітингу підприємців біля Верховної Ради почалася штовханина, Арахамія зазначив, що сьогодні на вулиці спілкувався з учасниками мітингу.

"Я зупинився, поспілкувався з людьми. І сказав їм: "Хлопці, дивіться: у нас ось такий концепт напрацювала робоча група. Зараз ми йдемо на роботу для того, щоб прийняти цей концепт. Чим він вас не влаштовує?". Більшість людей, які конкретні підприємці, але там є і люди, які просто постояли, - не підприємці - це я точно гарантую вам, що там такі люди є. Вони не знають, що відповідати, бо вони просто, можна сказати, для масовки стоять. Там є й такі", - сказав він.

За словами депутата, коли він поспілкувався з учасниками мітингу, які є підприємцями, то "немає ніяких питань".

Протести ФОПів у Києві

У центрі Києва з ранку проходить масштабна акція протесту, дорожній рух у центрі міста був сильно ускладнений.

Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування для ФОП.

Відстрочка для ФОПів

Рада на тлі протестів сьогодні перенесла введення касових апаратів для ФОПів.

За прийняття закону" Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій" (№4439-д) проголосувало 319 депутатів.

Що цьому передувало

1 січня 2021 року має розпочатися другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Зокрема, РРО або ПРОО будуть обов'язковими для платників єдиного податку II-IV груп "ризикових" сфер.

Йдеться про торгівлю ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагентствами.

Зокрема, 1 квітня 2021 року розпочнеться третій етап: застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для ФОП II-IV груп незалежно від видів діяльності.

4 листопада 2020 року Верховна Рада не прийняла за основу законопроект, який передбачає відстрочку на 1 рік касових апаратів для ФОП.

Доопрацьований законопроект Гетьманцева №4313-д Верховна Рада також не підтримала.

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Автор: Тетяна Поляковська