Тисячі жителів Ізраїлю вийшли на демонстрацію перед резиденцією прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в Єрусалимі, закликаючи його піти у відставку напередодні позачергових парламентських виборів у Кнесет, які повинні відбутися 23 березня.
Читайте такожНетаньягу назвав Ізраїль першою країною, яка перемогла епідемію коронавірусуПротестувальники пройшли перекритими вулицями, розмахуючи прапорами, стукаючи в барабани, сурмлячи та скандуючи, передає Reuters.
Щотижневі акції протесту проти Нетаньягу відбуваються вже близько року. Серед іншого демонстранти висловлювали невдоволення, на їхню думку, хаотичною політикою прем'єра в боротьбі з поширенням COVID-19. Крім того, торік почалися судові засідання з приводу звинувачення Нетаньягу в корупції.
Останнім часом протестні настрої ослабли, проте суботня акція стала однією з найбільших. За даними ізраїльських ЗМІ, на вулиці вийшло близько 20 тис.осіб.
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