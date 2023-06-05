У двох госпіталях ще встановлюють необхідну техніку, а в інших - триває відпрацювання механізмів і сценаріїв запису та проходження ВЛК.

У Міноборони прозвітували про результати оновлення військово-лікарських комісії. За даними МОУ, наразі електронний запис на ВЛК працює вже у 90% військових госпіталів.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, МОУ продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію (ВЛК) у військових госпіталях країни.

"Станом на кінець травня, електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів", - зазначила вона.

За словами Маляр, розгортання електронної черги в військових госпіталях - це комплексний процес, який вимагає адміністративних та технічних ресурсів з боку госпіталя та військової частини.

Зокрема, йдеться про тренування посадовців, забезпечення госпіталів необхідною технікою та доступом до Інтернету, а також наявність необхідних дозволів та погоджень через доступ до особистих даних військовослужбовців.

"У двох госпіталях наразі ще триває встановлення адміністративного ресурсу та необхідної технічної інфраструктури для ефективної роботи електронної черги. В інших госпіталях проводиться відпрацювання механізмів і сценаріїв запису та проходження ВЛК", - розповіла заступниця міністра.

Реформування ВЛК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні Мінцифри, Міноборони, Мінохоронздоров'я та Мінветеранів розробили план з цифровізації процесу проходження оглядів у військово-лікарських комісіях.

Цього ж дня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що складний і забюрократизований "квест" із проходження ВЛК має залишитися в минулому.

У квітні в Україні стартував пілотний проект із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, ТЦК та інших дотичних структурах. Наступним етапом реформи має стати цифровізація медичної історії військовослужбовців.

Електронні черги на проходження ВЛК почали впроваджувати поступово, спочатку у містах, де найбільш завантажені ВЛК (Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса), а згодом й в інших.

Раніше в уряді обіцяли, що до кінця травня електронна черга запрацює в усіх медичних закладах України, де створені військово-лікарські комісії.

Вас також можуть зацікавити новини: