Військовозобов'язані будуть мати можливість отримати висновок військово-лікарської комісії у паперовому вигляді навіть після 1 квітня, коли почне діяти новий етап реформи ВЛК. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, цитує РБК-Україна.
"Навіть після 1 квітня, якщо людина хоче отримати на руки висновок ВЛК, ми даємо таку можливість. Ми роздруковуємо фактично дзеркало цифрового висновку, і надаємо таку можливість нашим людям, це не є проблемою", - запевнила вона.
Черногоренко додала, що паперовий висновок щодо придатності військовозобов'язаного можна буде отримати одразу після огляду.
"Якщо це свідоцтво про хворобу для визнання непридатності до військової служби, комісія затверджує висновок з центральною або обласною ВЛК, і тоді за бажанням громадянина можна отримати висновок на папері", - зауважила заступниця міністра оборони з питань цифровізації.
За її словами, наразі вже налагоджено взаємодію між електронним кабінетом ВЛК, "Оберегом" та "Резервом", тому знайти свій статус медичного огляду можна вже у застосунку "Резерв".
Реформа ВЛК в Україні - що відомо
В Україні почали впроваджувати реформу військово-лікарських комісій, наступний етап якої стартує з 1 квітня. Згідно з реформою, всі комісії повинні будуть оформлювати висновки медогляду в електронному вигляді.
Також у ТЦК повідомили, що до кінця року ВЛК почнуть розглядати справи анонімно. Там наголосили, що у направленнях не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає.