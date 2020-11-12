Кібернетик та економіст Юрій Василенко у 80 років встановив рекорд України та претендує на світовий.
Читайте такожРекорд: 12-річний американець зібрав вдома ядерний реактор (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Чоловік підкорив штучну гірку високого рівня складності.
«На один із найскладніших маршрутів із навислими виступами ветеран спорту поліз зі страховкою. За дві з половиною хвилини по зачіпках видерся на висоту четвертого поверху і став рекордсменом України», – зазначається у сюжеті.
Сьогодні ці результати подаватимуть до Книги рекордів Гіннеса. Тож, можливо, невдовзі українця визнають ще й найстаршим скелелазом у світі.
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