Зранку 19 лютого пам’ять героїв Небесної Сотні вшанували відомі футболісти та литовські дипломати.

У Києві продовжують вшановувати пам’ять за загиблими у розстрілах під час Революції Гідності у 2014 році.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Читайте такожУ Посольстві США прокоментували нові арешти татар в окупованому Криму

З самого ранку на Інститутській спостерігається багато людей. Люди продовжують нести квіти та свічки до світлин убитих українців. Зібрання громадян «тихе» – без мітингів, гасел та гімну, каже журналістка.

Зранку 19 лютого пам’ять Героїв Небесної Сотні вшанували відомі футболісти та литовські дипломати. На місці розстрілів 2014 року сьогодні провели мовчазну акцію «Янголи пам’яті» за ініціативи музикантки Анжеліки Рудницької. Фігурки небесних захисників вирізали діти.

Розстріли на Майдані

18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників.

Після розстрілів на Майдані тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно і гроші вантажівками з резиденції в Межигір'ї.

Слідом за Януковичем до РФ втік тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров. Крім того, там же переховуються від українського правосуддя і силовики, які брали участь у вбивствах протестувальників.

Розслідування вбивств протестувальників на Майдані триває досі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН