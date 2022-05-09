Трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена

Окупанти не змогли транслювати парад у Москві з брехливими заявами Путіна на тимчасово окупованих територіях. Під час параду та виступу Путіна трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони вимкнулася.

Про це повідомляє Держспецзв’язку України.

"Російська пропаганда на чолі зі своїм лідером Путіним сьогодні не змогла донести свої брехливі повідомлення до українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Під час проведення параду та виступу керівника країни-агресора у столиці ворожої держави, які транслювали усі російські пропагандистські канали, трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена", - йдеться у повідомленні.

Парад в Москві: що відомо

9 травня в Росії на Красній площі відбувся парад Перемоги. Повітряна частина військового параду в Росії була скасована. Не з'явився на параді й літак "судного дня" Путіна.

На думку експерта Олега Жданова, Путін наказав не демонструвати командний борт Іл-80, призначений для евакуації керівництва країни у разі ядерної війни, після ультиматуму з боку Заходу.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО. Російський диктатор під час виступу на параді згадав про "спецоперацію" в Україні, виправдавши свої дії.

Попри прогнози багатьох аналітиків та військових експертів, Путін не оголосив війну Україні та мобілізацію в Росії.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував промову Путіна. Він заявив, що для широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій Кремля.

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