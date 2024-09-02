Окупанти обстріляли місто цією зброєю 31 серпня.

Росія вперше за час війни застосувала по Харкову гібрид ракети та керованої авіаційної бомби – "Грім-Е1". Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що після нетривалого періоду затишшя, у серпні РФ знову активізувала свої атаки на Харків.

"Новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали", - наголосив міський голова.

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За його інформацією, під час вечірнього обстрілу 31 серпня ворог вперше за час війни застосовував по Харкову нетипову зброю "Грім-Е1" — гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.

Останні ворожі обстріли Харкова – деталі

30 серпня РФ здійснила авіаційний обстріл Харкова. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлі, торговельні заклади, автомобілі. Внаслідок атаки майже сотню людей було травмовано, шестеро загинули.

Ввечері 31 серпня ворог атакував Слобідський район міста. Обійшлося без постраждалих.

1 вересня окупанти знову обстріляли Харків, зокрема, під атаку потрапив Палац спорту. Повідомлялось, що внаслідок цього обстрілу постраждали близько 40 людей.

Що відомо про "Грім-Е1"

Гібридна ракета "Грім-Е1" створена на базі радянської ракети Х-38. Її максимальна дальність ураження може становити 120 км. Стартова маса складає 594 кг, бойова частина – уламково-фугасна (315 кг).

Після скидання її літаком запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун. Ракета-бомба може знижуватись на ціль під великим кутом.

Відомо, що цим видом зброї Росія цьогоріч завдавала ударів по Мирнограду Донецької області.

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