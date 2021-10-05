Правоохоронці швидко зорієнтувалися та пересадили матір з 3-річним хлопчиком у свою автівку.

На Рівенщині копи допомогли 3-річному хлопчику, у якого були судоми. Дитині стало зле, батьки викликали швидку та вирішили поїхати їй на зустріч. Дорогою їх зупинила поліція, проте вона не стала сварити батька за перевищення швидкості, а допомогла доправити малюка до лікарні.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

4 жовтня маленькому хлопчику, який разом з батьками живе у Вараському районі Рівненської області, стало зле. У дитини піднялася температура та почалися судоми. Батьки малюка викликали швидку і вирішили везти сина на зустріч медикам, аби виграти більше часу.

У селі Мульчиця батьків зупинила поліція. Батько сина їхав на великій швидкості, саме тому копи звернули увагу на їх автівку. З машини вибігла мати хлопчика, яка пояснила їм ситуацію. Правоохоронці вирішили допомогти.

Читайте такожВ Одесі вітчим-педофіл ґвалтував 7-річну падчерку, поки мати була на роботі (фото)Вони пересадили жінку та її сина до поліцейської машини та вирушили зустрічати швидку допомогу. Коли медики побачили дитину, вони сказали, що її потрібно якомога швидше доправити до лікарні.

Проте аби дістатися до медичної установи, машині швидкої допомоги було потрібно виїхати на трасу, до якої йде 20-кілометрова розбита дорога. Поліція забрала фельдшера та матір з хлопчиком. Правоохоронці швидко довезли дитину до лікарні на своїй службовій машині.

На щастя, копи встигли - лікарі надали хлопчику медичну допомогу, його стан поліпшився. Тепер правоохоронці чекають, коли дитина одужує. Вони планують завітати до малюка у гості.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Дніпровщині у школі на уроці учень отримав удар у скроню, а вчитель йому ніяк не допоміг. Постраждалому школяру було зле, його не одразу відпустили додому.

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Автор: Поліна Кузенко