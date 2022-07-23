Укриття, обладнані в освітніх закладах, можуть прихистити майже 1 млн осіб, поділилися в уряді.

В Україні майже 3 тисячі закладів освіти мають власні укриття.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, відповідаючи на запитання ведучого, яких заходів буде вжито, щоб батьки були впевнені у безпеці своїх дітей під час навчання у школах та інших освітніх закладах.

"Є вже перші напрацювання: в усіх регіонах створені та діють відповідні комісії, до яких залучено фахівців Міністерства внутрішніх справ. Майже 3 тисячі закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту... Ці заклади зможуть прихистити понад 1 мільйон осіб", - сказав він.

За його словами, ще майже стільки ж закладів освіти провели комісійні обстеження та організували укриття "у власних спорудах подвійного призначення, зокрема йдеться про найпростіші укриття".

Єнін додав, що роботи дуже багато, оскільки укриття необхідно облаштувати у більш як 20 тис. закладах освіти всіх рівнів і форм власності.

Нагадаємо, МОН рекомендувало керівникам навчальних закладів з 1 вересня розпочати освітній процес у школах очно.

21 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що школи очно розпочнуть навчальний процес з 1 вересня лише у разі наявності відповідним чином облаштованих укриттів для перебування там дітей під час повітряних тривог.

Створено комісії, які перевіряють наявність та стан укриттів у закладах освіти.

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