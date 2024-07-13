'Роботи ще багато': Буданов відповів, чи очистили ГУР від зрадників та агентів РФ

За словами очільника ГУР, зрадники з розвідки втекли самі, а з агентами ще працюють.

Очищення Головного управління розвідки від співробітників, лояльних до Росії, все ще триває.

Про це в інтерв'ю NV заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він визнав, що у 2007 році, коли він прийшов працювати в розвідку, те, хто є ворогом України, було "абстрактним" питанням.

"Зв’язки з Росією в українських спецслужб тоді були міцні, РФ багато чого тут контролювала", - сказав голова ГУР.

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За словами Буданова, останній візит голови Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ до Києва відбувся у 2013 році, перед Революцією Гідності.

"Є вороги, а є зрадники, вороги самі пішли майже усі, якраз після подій Майдану. По зрадниках працюємо, роботи ще багато", - сказав Буданов, коментуючи очищення ГУР від співробітників, ворожих до України.

Шпигуни ФСБ в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Серед основних цілей окупантыв були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції.

В минулому році Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж, в межах яких діяли зрадники і ворожі агенти. Найбільше зрадників виявлено серед служителів церкви.

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