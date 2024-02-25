Чимало таких зрадників виявлено серед служителів церкви.

В минулому році Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж, в межах яких діяли зрадники і ворожі агенти. Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024".

"47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників за підозрами затримано з початку війни і понад 55 тисяч колаборантів", - повідомив він. За його словами, це "справжні гадюшники на тілі неньки-України".

Малюк розповів про трьох мешканців Чернігівської та Київської областей, які готували вогневе ураження ППО "Patriot". "Вони були затримані безпосередньо перед виконанням цих задач, коли вони вже монтували ударні БПЛА. Для цього за завданням ФСБ вони пройшли відповідні курси операторів", - повідомив Малюк.

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Також голова СБУ розповів про те, що у Дніпрі було затримано агентурну мережу "Серб" - вісім осіб, які працювали на російську розвідку. "Велику кількість інформації збирали і передавали ворогу, організовували ракетні обстріли, зокрема, удар по багатоповерховому житловому будинку", - наголосив він.

За його словами, найбільша агентурна мережа була виявлена в Миколаївській області, до неї входили 13 осіб. "Ця робота продовжується. Попереду багато сюрпризів і, повірте мені, ворог не пройде повз нас", - сказав голова СБУ.

За його словами, держзрадники отримують від 12 до 15 років, хоча є багато пожиттєвих вироків. Наприклад прокурор, очільник Миколаївської міжрайонної прокуратури, якому ФСБ пообіцяла посаду прокурора області. "Зливав все що можна було тільки злити. Сьогодні засуджений до пожиттєвого терміну ув’язнення", - додав Малюк.

Голова СБУ повідомив про 73 провадження і 22 вироки відносно священнослужителів. "Той, хто під рясою і з кадилом вчиняє злочини проти основ національної безпеки не має жодної індульгенції", - наголосив Малюк.

СБУ полює на зрадників

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві затримали інженера-зрадника, який хотів передати спецслужбам РФ та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування.

Прес-центр СБУ, повідомив, що у результаті багаторівневої спецоперації у Миколаєві "на гарячому" затримано інженера-конструктора стратегічного підприємства Укроборонпрому. Посадовець приховано копіював та намагався "злити" іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом "клієнтам". Перший - росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора. Іншим "замовником" розвідінформації виявився громадянин Ірану, якого раніше в Україні вже було засуджено за шпигунство. Зараз він перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під "прикриттям" посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ.

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