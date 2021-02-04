Сам Олексій Навальний раніше згадував, що всі його родичі з боку батька – з Чорнобиля.

Село Нове Залісся під Києвом – майже рідне для російського опозиціонера Олексія Навального. Тут живуть земляки та родичі, до яких він в дитинстві приїздив майже кожного літа.

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Як йдеться у сюжеті «BBC Україна», наразі в селі проживає 11 людей на прізвище Навальний. Зокрема, журналісти поспілкувались з Павлом Навальним – старостою села.

«Мій дід і його дід були братами. Двоюрідними, чи якими, я не скажу…Тут живе його брат по сусідству зі мною, Олександр» - розповів Павло Навальний.

За його словами, місцеві мешканці пишаються Навальним і підтримують його боротьбу з режимом Путіна.

Сам Олексій Навальний раніше розповідав, що всі його родичі з боку батька – з Чорнобиля. Він проводив там кожне літо, був у Прип’яті. Після Чорнобильської катастрофи його родичів переселили до Нового Залісся.

Деякі місцеві мешканці (як правило – старшого віку) у спілкуванні з журналістами впізнали на фото маленького Алексія Навального – він дійсно бував у селі.

У вивезеному з евакуйованого Залісся архіві є реєстр 1956 року, де значиться будинок Івана Тарасовича Навального – діда Олексія Навального. Саме там зростав батько Олексія – Анатолій Навальний. Родина тримала господарство: город, корову, курей, поросят.

На місцевому кладовищі поховані рідний дядько Олексія Навального Василь Іванович і його дружина Марія. Марія Навальна – Заслужений вчитель України, викладала українську мову та літературу.

Двоюрідний брат Навального Олександр і зараз проживає в селі, працює далекобійником. Його дружина Наталя викладає в місцевій школі.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Його затримало прямо в аеропорту.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. На мітингах його прихильників силовики затримали рекордну для сучасної Росії кількість людей.

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Автор: Дмитро Захаров