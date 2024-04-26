Одна з цих лікарень дитяча.

У Києві евакуюють дві лікарні через відео з анонсом удару російських окупантів по них.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вул. Богатирській. "Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові", - пояснили у КМДА.

Зауважується, що це "абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці". "Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також зазначається, що місто звернулося до Служби безпеки України та Міністерства охорони здоров'я по допомогу та поінформувало про заходи, яких вживає для збереження життя та здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Атаки на Київ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 25 березня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ударів по місту двома балістичними ракетами, які запустили з тимчасово окупованого Криму. Українським захисникам вдалося знищити їх.

Влучання уламків було зафіксоване в Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах Києва. Повідомлялося про кількох постраждалих.

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