Росія атакує Україну дронами та ракетами, у Києві лунають вибухи

На правому березі Києва під час повітряної тривоги лунають вибухи, працює ППО.

У Києві о першій годині ночі пролунали перші вибухи, працює ППО.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про запуск "Орєшніка".

01:17 За попередньою інформацією мера Києва, падіння уламків є в Подільському районі, на території нежитлової забудови. Та в Шевченківському районі - попередньо займання біля житлового будинку. У будинку пошкоджені вікна.

Відео дня

01:15 Мер Києва Віталій Кличко закликав перебувати в укриттях! Загроза балістики для столиці триває.

01:05 Голова КМВА повідомив, що столиця зазнала масованої атаки балістикою. Можливі нові пуски.