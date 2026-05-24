Росія атакує Україну дронами та ракетами, у Києві лунають вибухи

У Києві о першій годині ночі пролунали перші вибухи, працює ППО.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про запуск "Орєшніка".
01:17 За попередньою інформацією мера Києва, падіння уламків є в Подільському районі, на території нежитлової забудови. Та в Шевченківському районі - попередньо займання біля житлового будинку. У будинку пошкоджені вікна.
01:15 Мер Києва Віталій Кличко закликав перебувати в укриттях! Загроза балістики для столиці триває.
01:05 Голова КМВА повідомив, що столиця зазнала масованої атаки балістикою. Можливі нові пуски.