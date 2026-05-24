Кінець епохи Wi-Fi: світ починає переходити на нову технологію

Світ готується до переходу на нову безпечну технологію швидкісної передачі даних.

Все більше компаній і користувачів починають звертати увагу на технологію LiFi, яку називають потенційною альтернативою звичному Wi-Fi. Головна особливість нової системи полягає в тому, що для передачі даних вона використовує не радіохвилі, а світло від LED-ламп, пише видання Gyereksz.

Технологія працює за принципом передачі інтернет-сигналу через світлові імпульси, які людське око не помічає. По суті, звичайна світлодіодна лампа одночасно може виконувати роль джерела освітлення та інтернет-роутера.

Однією з головних переваг LiFi вважається швидкість. За даними розробників, технологія здатна забезпечувати передачу даних у десятки разів швидше, ніж традиційний Wi-Fi. Це особливо важливо для 4K-стрімінгу, хмарних сервісів, онлайн-ігор та інших завдань із високим споживанням трафіку.

Ще одним важливим плюсом називають безпеку. Оскільки світло не проходить крізь стіни, перехопити сигнал ззовні значно складніше. Саме тому LiFi вже тестують в офісах, банках, університетах та урядових установах, де захист даних має особливе значення.

Також технологія дозволяє підключати велику кількість пристроїв одночасно без серйозного падіння швидкості. На відміну від радіочастот, світловий спектр практично не перевантажений.

Наразі LiFi поки що не здатний повністю замінити Wi-Fi, оскільки технологія вимагає постійного джерела світла та прямої зони покриття. Однак експерти вважають, що в найближчі роки такі системи будуть дедалі частіше використовуватися разом із традиційними бездротовими мережами.

Уже сьогодні LiFi тестують у ряді європейських офісів, аеропортів та освітніх установ, а виробники розумних будинків починають інтегрувати підтримку інтернет-з'єднання в сучасні LED-системи освітлення.

