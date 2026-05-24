У Європі обговорюють, як зберегти НАТО за часів непередбачуваного Трампа, – Politico

США залишаються опорою НАТО, але Європа більше не впевнена у підтримці Вашингтона і шукає баланс між американською зброєю та власною обороною.

Європейські країни все активніше готуються до можливих проблем всередині НАТО через непередбачувану політику президента США Дональда Трампа. Після різкої зміни позиції Вашингтона щодо питання американських військ у Польщі в Європі посилилися побоювання, що Сполучені Штати можуть одночасно залишатися головним гарантом безпеки Альянсу і фактором нестабільності для нього, пише Politico.

Ця тема стала однією з центральних на форумі GLOBSEC у Празі. Європейські політики фактично обговорювали, як НАТО зможе функціонувати в умовах, коли рішення Вашингтона стають дедалі менш передбачуваними.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спробував згладити ситуацію навколо історії з можливим скасуванням перекидання американських військ до Польщі. За його словами, те, що сталося, стало "непорозумінням", а сам конфлікт виявився лише "невеликою неприємністю" у відносинах із США.

Однак, як пише видання, у Варшаві ситуація викликала серйозне занепокоєння. Згідно з дипломатичною телеграмою США, яка опинилася в розпорядженні журналістів, суперечливі сигнали з Вашингтона призвели до "політичного та психологічного шоку" в Польщі.

Особливе роздратування у союзників викликало те, що зміни щодо розміщення американських військ були оголошені фактично без консультацій з НАТО. Президент Чехії Петер Павел заявив, що проблема полягає не стільки в самому виведенні військ, скільки у відсутності координації та інформування партнерів.

Навіть у польському керівництві, яке традиційно орієнтується на тісну співпрацю зі США, визнали, що повідомлення з Вашингтона виглядали хаотично. При цьому Польща залишається однією з країн НАТО з найвищими витратами на оборону та активно закуповує американське озброєння.

На цьому тлі в Європі посилюються дискусії про необхідність зміцнення власної оборонної промисловості та зменшення залежності від США. Глава МЗС Німеччини Джон Вадефулл заявив, що Берлін разом із партнерами працює над створенням нового потужного оборонного потенціалу Європи, з огляду на дедалі більшу увагу Вашингтона до Китаю та Індо-Тихоокеанського регіону.

При цьому всередині ЄС немає єдності з питання закупівлі озброєння. Частина країн виступає за розвиток європейського ВПК, тоді як інші вважають за краще швидше купувати вже готову американську зброю для стримування Росії.

Очікується, що ця проблема стане однією з ключових на саміті НАТО в Анкарі влітку 2026 року. Європейським країнам доведеться шукати баланс між необхідністю зберігати підтримку США та прагненням посилити власну оборонну самостійність.

Ситуація з американськими військами в Польщі

Нагадаємо, раніше, під час зустрічі державного секретаря Марко Рубіо з міністрами закордонних справ країн НАТО у Швеції, було оголошено про плани Пентагону щодо присутності американських військ у Європі. Суперечливі заяви Трампа про виведення військ стали головною темою порядку денного.

Видання The Economist повідомило, що НАТО терміново потрібен план – як існувати у разі фактичного або повноцінного виходу США з Альянсу. Однак генсек Марк Рютте уникає цих кроків і, на думку авторів, "опирається здоровому глузду".

