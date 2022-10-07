Президент наголосив на необхідності для України фізичного захисту енергетичних об'єктів від російських ударів, демілітаризації ЗАЕС та відбудови зруйнованих Росією об'єктів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія не повинна досягнути успіху у своєму намаганні примусити європейців до "енергетичної бідності".

Про це глава держави сказав у своєму виступі під час засідання Європейської ради.

Він наголосив, що уся Європа "поставлена в умови жорсткої цінової кризи, коли через маніпуляції енергоринком Росія досягає небаченого тиску на рівень життя абсолютної більшості європейців".

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"І всі ми через захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції перебуваємо на межі радіаційної катастрофи. Це страшні умови. Але ми всі разом потужно захищаємось, ми не полишили наше завдання. Ми налагодили і маємо тільки збільшувати нашу взаємодію у безпековій і оборонній сферах. Збільшувати постачання зброї, боєприпасів для захисту від російської навали", - сказав Зеленський.

Крім того, додав він, необхідно збільшувати виробництво зброї та боєприпасів у Європі, щоб бути готовими до захисту спільного простору.

"Ми маємо особливо уважно підійти до питання захисту нашої критичної інфраструктури. Особливо після того, які диверсії сталися на газогонах у Балтійському морі. Ніколи раніше наш континент не був поставлений перед такою загрозою - загрозою знищення підводних трубопроводів, кабелів, тунелів. Але зараз від Росії можна очікувати і цього", - підкреслив президент України.

На його думку, необхідно посилювати співпрацю, аби допомогти одне одному забезпечити всіх європейців належними енергетичними гарантіями.

"Росія не має досягти успіху у своєму намаганні примусити європейців до енергетичної бідності чи взагалі до повної відсутності енергії. І ключовий виклик при цьому - саме в Україні", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що перше - це фізичний захист енергетичних об'єктів від російських ударів.

"Нам потрібно достатньо систем протиповітряної оборони, щоб не дозволити Росії залишити людей взимку без тепла й електрики", - сказав глава держави.

Друге, додав президент, - це Запорізька атомна електростанція. "Маємо нарешті змусити Росію негайно виконати вимоги МАГАТЕ, усіх нормальних людей світу і демілітаризувати станцію. І це не тільки про військову техніку Росії, а й про виведення усіх бойовиків зі станції. Прямо зараз на Запорізькій станції перебувають 500 російських терористів. І їм там не місце", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що це необхідно для радіаційної безпеки і для того, щоб Україна мала потрібний обсяг електрики для експорту.

"Для експорту, який цієї зими принципово важливий для наших сусідів у ЄС", - додав глава держави.

Третє, зазначив Зеленський, - це відбудова.

"Швидке відновлення об'єктів, які Росія зруйнувала бойовими діями. Я вдячний всім країнам, які вже почали роботу за нашим Fast Recovery Plan. І ми очікуємо на змістовне обговорення цієї теми під час конференції в Німеччині 25-го жовтня", - повідомив він.

Президент також наголосив на необхідності постійно посилювати систему санкційного тиску на Росію.

"Я дуже дякую вам за ухвалення восьмого пакету санкцій ЄС, який містить зокрема й компонент щодо російської нафти. Маємо продовжувати рух за цим напрямком - напрямком тиску на російський енергосектор, на це основне джерело доходів держави-агресора", - сказав Зеленський.

Тиск Європи на Росію

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

Його перша частина стосується внесення до списку обмежувальних заходів фізичних і юридичних осіб. Санкції запроваджуються проти тих осіб, які причетні до російської окупації і незаконної анексії територій України. Йдеться про представників російської маріонеткової влади у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях та інших осіб, які організували і сфальсифікували фіктивні референдуми на цих окупованих територіях України.

Також запроваджено санкції проти високопосадовців міністерства оборони РФ та проти тих осіб, які поширюють дезінформацію про війну.

Ще санкції стосуватимуться економічних суб'єктів, не обов'язково російських, але які допомагають Росії обходити санкції.

Восьмий пакет також передбачає встановлення обмеження цін на нафту для третіх країн, нові заборони на імпорт і експорт продукції для.

За оцінкою прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля, втрати російської економіки від восьмого пакету санкцій складуть щонайменше 7 млрд євро.

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