Росіяни тримали полонених українців у СІЗО, яке замаскували під санаторій

Ця тюрма знаходиться неподалік українського кордону і в неї почали звозити полонених і заручників з України відразу після повномасштабного вторгнення.

Російський слідчий ізолятор, де утримують українських військовополонених і цивільних заручників, на картах позначаний як "санаторій Новозибков".

Насправді СІЗО №2 в місті Новозибков, що знаходиться неподалік кордону з Україною, з Чернігівською областю. Цей заклад став першим, куди окупанти почали доправляти захоплених на Київщині у березні 2022 року військових і цивільних громадян України. Перша партія бранців потрапила в цю тюрму 18 березня 2022 року.

Слід зазначити, що на той час будівля СІЗО перебувала на капітальному ремонті і там не було російських в'язнів.

Тюрма, в якій в 2022 році знаходилося біля 700 полонених та заручників знаходиться на вул. Красная площадь. На картах Google maps вона позначена як "Санаторий "Новозибков"", хоча на супутниковому знімку видно характерні ознаки тюремної будівлі.

На весні 2023 року з цього слідчого ізолятора до інших тюрем в тилових областях РФ було перевезено понад 200 бранців. За деякими даними, це було зроблено щоб полонені не заважали ремонтувати СІЗО, також згадувалас близькість до кордону з Україною, а відтак побоювання окупантів, що полонених можуть звільнити ЗСУ.

В цілому ж українські полонені і заручники перебувають в сотнях подібних тюремних закладів на території РФ від європейської частини і до Уралу та Сибіру.

Нещодавно проект "Хочу жити" вперше опублікував комплексну статистику щодо понад 10 тис. російських військових, які потрапили в полон за час повномасштабного вторгнення.

Там повідомили, що у середньому в полон щотижня здаються від 60 до 90 військових ЗС РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень.

В кінці минулого року прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що визволені цивільні українці, яких РФ незаконно позбавила свободи, отримуватимуть разову допомогу у розмірі 50 тис. грн.

