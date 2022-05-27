Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові.

Російські загарбники спонукають кримчан до примусового донорства крові.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Постійно отримую інформацію про велику кількість поранених військових РФ в лікарнях та санаторіях тимчасово окупованого півострова. Медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові на ТОТ Крим. Головний лікар Сімферопольської ЦРКЛ видав спеціальний наказ, в якому зазначено, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1500 реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг", - заявила омбудсмен.

За її словами, у Севастополі у військовому госпіталі палати переповнені, ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах перебуває до 40 осіб.

"Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться. Люди, аби не втратити роботу, змушені ставати донорами", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що в Державній думі Росії пропонують змусити полонених українських військовослужбовців здавати кров для поранених окупантів.

Вона наголосила, що практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах.

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