На Запорізькій АЕС, попри тиск, залишилось 812 працівників, які ще не оформили договори на співпрацю з "Росатомом"

Правозахисники розповіли, як загарбники тиснуть на працівників окупованої Запорізької АЕС, погрожують депортацією та примушують отримувати паспорти РФ.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомила, адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова.

За її словами, наразі на Запорізькій АЕС, яку захопили росіяни, Російська Федерація чинить тиск на працівників. Зокрема, українців примушують отримувати російські паспорти та підписувати договір про співпрацю з державною російською корпорацією "Росатом".

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"На Запорізькій АЕС на сьогодні, попри тиск, залишилось 812 працівників, які ще не оформили договори на співпрацю з "Росатомом", але 2600 працівників вже підписали… Однак окупаційна влада зараз збільшує тиск на українських працівників АЕС та погрожує їм. Зокрема, якщо вони до 1 січня 2024 року не отримують паспорти РФ та не укладуть відповідні договори з "Росатомом", то їх надалі не будуть допускати до станції та навіть депортують", - наголосила адвокатка.

Також вона розповіла, що відбувається в окупованому РФ Бердянському морському порту, через який загарбники вивозять майно, викрадене на тимчасово окупованих територіях півдня України. За даними Ястребової, за останній час окупанти значно збільшили кількість вивезення зерна через цей порт та планують вивозити 150 тис. тонн зернових щомісяця.

"До прикладу. В жовтні захоплений порт Бердянська прийняв дев'ять суден - це на три судна більше ніж місяць тому. Та загальна кількість обробленого вантажу Бердянським портом складає 26 700 тонн зернових, що на 6 тис. тонн більше вересневих показників цього року. Крім того, окупанти продовжують розкрадати й сам порт", - каже Ястребова.

Вона уточнила, що окупаційна влада видала розпорядження передати у власність Російської Федерації 29 об'єктів нерухомого майна порту, вісім одиниць флоту та навігаційне обладнання.

Що зараз коїться на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС знаходиться в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, та з початку повномасштабного вторгнення контролюється РФ. У жовтні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що ситуація на ЗАЕС щодня погіршується. Зокрема, відбувається процес деградації устаткування, що несе певні ризики, а персонал станції перебуває під постійним психологічним тиском. Згодом стало відомо, що російські загарбники перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки АЕС та мають намір зібрати 3 енергоблок, який знаходиться у стані ремонту.

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